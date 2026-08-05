Schweizer Gotthard-Tunnel im August nachts teils gesperrt

GÖSCHENEN (dpa-AFX) - In der Schweiz wird der Gotthard-Straßentunnel zur Durchquerung der Alpen im August in zwölf Nächten für Arbeiten gesperrt. Wer in der Zeit anreist, muss über den Pass fahren, wie das Bundesamt für Straßen mitteilte.

Die Schließungen finden zwischen dem 10. und 27. August nur von Montag bis Donnerstag und von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr statt. Sicherheitsexperten wollen an einer Zwischendecke arbeiten. Die Bauelemente werden dort kontinuierlich überwacht. Spannungen, die sich gezeigt haben, sollen durch Trennschnitte entlastet werden. "Damit kann das Risiko von späteren Schäden oder ungeplanten Einschränkungen des Tunnelbetriebs minimiert werden", heißt es.

Der 17 Kilometer lange Tunnel zwischen Göschenen und Airolo ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Schweiz und wird auch von vielen deutschen Urlaubern auf dem Weg nach Italien oder zurück genutzt./oe/DP/stw