Schweizer Wirtschaft schrumpft deutlich wegen US-Zöllen

BERN (dpa-AFX) - Die US-Zölle für Waren aus der Schweiz haben die Wirtschaft des Landes überraschend stark belastet. Im dritten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent, wie das Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) am Montag in Bern nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung deutlich schlechter ausgefallen als von Ökonomen erwartet. Von Bloomberg erfasste Analysten hatten für die drei Monate Juli bis September im Schnitt nur einen leichten Dämpfer von 0,1 Prozent erwartet.

Vor allem das chemisch-pharmazeutische Gewerbe habe im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang verbucht, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Während die Industrie insgesamt eine negative Entwicklung verzeichnet habe, sei der Dienstleistungssektor unterdurchschnittlich gewachsen.

Zur Erinnerung: Anfang August hatte US-Präsident Donald Trump der Schweiz Importzölle von 39 Prozent auferlegt. Die Entscheidung war ein Schock und sorgte für große Verunsicherung in der Schweizer Wirtschaft, vor allem aber bei stark exportabhängigen Branchen. Die ersten Auswirkungen waren etwa in stark rückläufigen Exportzahlen der Uhren- oder Tech-Branche schnell sichtbar.

Damit setzt sich die Verlangsamung in der Schweizer Wirtschaft fort. Bereits im zweiten Quartal war die Schweizer Wirtschaft kaum noch gewachsen, nachdem im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche gestanden hatte.

Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis noch verändern. Die offizielle Schätzung zum dritten Quartal werden am 28. November erwartet./hr/uh/AWP/jkr/mis

