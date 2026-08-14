Schweizer Wirtschaft wächst überraschend stark

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im Frühjahr angetrieben durch die Chemie- und Pharmabranche überraschend stark gewachsen. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zum Vorquartal real um 1,5 Prozent zu, wie eine am Freitag veröffentlichte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Analysten hatten hingegen im Schnitt nur ein Wachstum um 0,3 Prozent erwartet.

Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt: Im ersten Quartal war die Wirtschaft mit einem BIP-Anstieg um 0,4 Prozent bereits gut in das Jahr gestartet, nachdem sich das Wachstum im Schlussquartal 2025 auf 0,2 Prozent belaufen hatte.

Das Seco sprach von einem gewissen "Aufholeffekt" nach zuvor eher schwachen Quartalswerten. Maßgeblich zum Wachstum beigetragen habe der Industriesektor, getragen von der Chemie-Pharma, heißt es weiter in der Mitteilung. Rund zwei Drittel des Wachstums seien auf diesen Bereich zurückzuführen gewesen, präzisierte das Seco auf Nachfrage.

Die Daten zum zweiten Quartal basieren auf einer Schnellschätzung. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird am 3. September erwartet./mk/ra/AWP/jkr