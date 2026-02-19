|
19.02.2026 06:31:28
SCI Engineered Materials legte Quartalsergebnis vor
SCI Engineered Materials gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 7,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,380 USD. Im letzten Jahr hatte SCI Engineered Materials einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat SCI Engineered Materials im vergangenen Geschäftsjahr 19,61 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCI Engineered Materials 22,87 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.