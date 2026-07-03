Scores präsentierte Quartalsergebnisse

Scores hat am 30.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2024 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,29 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Scores 0,1 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,28 Millionen USD – eine Minderung um 20,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,35 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at