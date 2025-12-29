|
29.12.2025
Scottie Resources präsentierte Quartalsergebnisse
Scottie Resources hat am 26.12.2025 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Scottie Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,220 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Scottie Resources ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

