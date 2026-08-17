SCWorx präsentierte Quartalsergebnisse

SCWorx gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SCWorx ein Ergebnis je Aktie von -82,800 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SCWorx 0,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at