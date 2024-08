SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,08 Prozent höher bei 13 928,33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 99,410 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 13 934,38 Punkte an der Kurstafel, nach 13 916,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 906,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 952,22 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,075 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 134,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, notierte der SDAX bei 15 149,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 130,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,775 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 4,24 Prozent auf 14,74 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,95 Prozent auf 13,43 EUR), AUTO1 (+ 2,28 Prozent auf 9,19 EUR), RENK (+ 1,70 Prozent auf 26,40 EUR) und STRATEC SE (+ 1,59 Prozent auf 44,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SAF-HOLLAND SE (-3,68 Prozent auf 17,26 EUR), BayWa (-1,80 Prozent auf 12,00 EUR), Salzgitter (-1,76 Prozent auf 15,62 EUR), Ceconomy St (-1,76 Prozent auf 2,68 EUR) und Amadeus Fire (-1,60 Prozent auf 92,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 213 694 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,594 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

