SDAX aktuell: SDAX mittags in Grün

Der SDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,40 Prozent nach oben auf 14 089,05 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,730 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,056 Prozent fester bei 14 040,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 032,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 003,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 089,05 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 297,39 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 14 256,34 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 13 669,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,94 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 4,18 Prozent auf 74,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,31 Prozent auf 18,44 EUR), BayWa (+ 3,17 Prozent auf 14,32 EUR), GRENKE (+ 2,16 Prozent auf 28,35 EUR) und TAKKT (+ 2,04 Prozent auf 9,98 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil METRO (St) (-2,31 Prozent auf 4,23 EUR), Kontron (-1,23 Prozent auf 19,32 EUR), SGL Carbon SE (-0,98 Prozent auf 6,08 EUR), CANCOM SE (-0,94 Prozent auf 31,78 EUR) und adesso SE (-0,90 Prozent auf 88,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 228 773 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 7,272 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,68 zu Buche schlagen. Die TAKKT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

