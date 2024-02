SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der SDAX verlor am Abend an Wert.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,50 Prozent tiefer bei 13 813,37 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 113,235 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,217 Prozent schwächer bei 13 852,75 Punkten in den Montagshandel, nach 13 882,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 766,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 852,75 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wurde der SDAX auf 13 345,59 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 13 209,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der SDAX mit 13 532,20 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,057 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SCHOTT Pharma (+ 3,23 Prozent auf 38,40 EUR), Ceconomy St (+ 2,99 Prozent auf 2,06 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,86) Prozent auf 16,18 EUR), adesso SE (+ 2,05 Prozent auf 99,60 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,82 Prozent auf 36,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-3,92 Prozent auf 35,55 EUR), Befesa (-3,29 Prozent auf 29,98 EUR), Schaeffler (-2,98 Prozent auf 6,35 EUR), Salzgitter (-2,98 Prozent auf 24,76 EUR) und IONOS (-2,83 Prozent auf 20,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 330 964 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 11,870 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,72 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

