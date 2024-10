SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,73 Prozent fester bei 13 890,22 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 100,707 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,102 Prozent auf 13 803,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 789,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 925,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 794,67 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,815 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 714,87 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 24.07.2024, einen Wert von 14 163,36 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 12 331,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,499 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell JOST Werke (+ 4,46 Prozent auf 44,50 EUR), SMA Solar (+ 3,75 Prozent auf 15,49 EUR), AUTO1 (+ 3,75 Prozent auf 9,97 EUR), Mutares (+ 3,06 Prozent auf 25,25 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 2,93 Prozent auf 14,07 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen AlzChem Group (-3,45 Prozent auf 56,00 EUR), ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 126,80 EUR), SGL Carbon SE (-2,86 Prozent auf 5,10 EUR), adesso SE (-1,73 Prozent auf 74,00 EUR) und Energiekontor (-1,54 Prozent auf 51,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 327 215 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,447 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mutares lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,05 Prozent.

Redaktion finanzen.at