SDAX aktuell: SDAX zum Start mit Zuschlägen

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 2,07 Prozent fester bei 16 106,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 79,457 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,15 Prozent auf 15 961,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 779,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 107,33 Punkte, das Tagestief hingegen 15 961,13 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 17 394,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 13 383,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 15,98 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 11,05 Prozent auf 33,76 EUR), Hypoport SE (+ 10,30 Prozent auf 126,40 EUR), Salzgitter (+ 5,79 Prozent auf 29,60 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,96 Prozent auf 8,88 EUR) und Kontron (+ 4,70 Prozent auf 23,16 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil MLP SE (-1,28 Prozent auf 6,16 EUR), STO SE (-0,34 Prozent auf 116,40 EUR), HAMBORNER REIT (-0,10 Prozent auf 4,84 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,00 Prozent auf 7,18 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 0,00 Prozent auf 18,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 60 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,425 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

