SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen

Der SDAX entwickelt sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent höher bei 14 272,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,731 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 14 130,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 122,11 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 272,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 130,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SDAX auf 14 317,55 Punkte taxiert. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 14 297,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 700,25 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 4,10 Prozent auf 33,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,82 Prozent auf 1,14 EUR), Hypoport SE (+ 3,65 Prozent auf 266,80 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,29 Prozent auf 18,82 EUR) und GRENKE (+ 3,04 Prozent auf 28,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen STRATEC SE (-3,67 Prozent auf 40,65 EUR), SCHOTT Pharma (-2,53 Prozent auf 31,62 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,86 Prozent auf 6,36 EUR), Grand City Properties (-0,63 Prozent auf 11,03 EUR) und Kontron (-0,47 Prozent auf 19,26 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Salzgitter-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 177 801 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,192 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Schaeffler-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at