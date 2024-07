SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittag im Aufwind

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,39 Prozent höher bei 14 541,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 104,156 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,346 Prozent auf 14 534,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 484,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 570,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 528,55 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,918 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 15 153,50 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Stand von 14 431,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 487,09 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,21 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 7,61 Prozent auf 63,60 EUR), adesso SE (+ 4,47 Prozent auf 86,40 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,19 Prozent auf 10,02 EUR), Sixt SE St (+ 2,42 Prozent auf 67,70 EUR) und PVA TePla (+ 2,17 Prozent auf 15,51 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Ceconomy St (-3,09 Prozent auf 2,89 EUR), Mutares (-2,15 Prozent auf 34,20 EUR), SFC Energy (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR), pbb (-1,16 Prozent auf 5,52 EUR) und Nagarro SE (-1,02 Prozent auf 78,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 522 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,153 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat mit 5,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at