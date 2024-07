SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittwochmittag in Grün

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 14 431,92 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,347 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,298 Prozent auf 14 396,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 353,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 432,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 388,36 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,157 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, lag der SDAX noch bei 15 189,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der SDAX auf 14 284,66 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 410,01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,42 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GRENKE (+ 11,22 Prozent auf 23,30 EUR), SFC Energy (+ 3,54 Prozent auf 20,50 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,48 Prozent auf 9,51 EUR), Kontron (+ 3,06 Prozent auf 19,85 EUR) und Salzgitter (+ 2,91 Prozent auf 18,77 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil DEUTZ (-5,83 Prozent auf 5,73 EUR), SCHOTT Pharma (-3,06 Prozent auf 30,38 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,10 Prozent auf 60,70 EUR), STO SE (-1,27 Prozent auf 156,00 EUR) und RENK (-0,77 Prozent auf 25,84 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 595 496 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,129 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at