SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,20 Prozent tiefer bei 15 104,74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 123,085 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent tiefer bei 15 111,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 134,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 089,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 15 124,87 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,437 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 053,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 824,76 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 13 620,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,29 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit flatexDEGIRO (+ 4,11 Prozent auf 13,81 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,94 Prozent auf 56,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,71) Prozent auf 79,50 EUR), STRATEC SE (+ 2,03 Prozent auf 45,15 EUR) und Dermapharm (+ 1,69 Prozent auf 36,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen HORNBACH (-2,43 Prozent auf 76,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,40 Prozent auf 17,10 EUR), Salzgitter (-2,17 Prozent auf 22,52 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,17 Prozent auf 1,08 EUR) und Ceconomy St (-2,01 Prozent auf 2,93 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 212 387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,150 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at