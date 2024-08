SDAX-Handel aktuell: SDAX im Minus

So bewegt sich der SDAX nachmittags.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 13 589,17 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,390 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,153 Prozent stärker bei 13 648,74 Punkten, nach 13 627,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 509,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 656,64 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 14 684,96 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 14 895,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 13 237,82 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,68 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 5,23 Prozent auf 8,55 EUR), BayWa (+ 4,49 Prozent auf 14,42 EUR), Sixt SE St (+ 2,30 Prozent auf 62,15 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,30 Prozent auf 8,67 EUR) und INDUS (+ 2,20 Prozent auf 20,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-6,42 Prozent auf 24,40 EUR), Hypoport SE (-4,48 Prozent auf 247,60 EUR), CANCOM SE (-4,28 Prozent auf 29,06 EUR), PVA TePla (-3,44 Prozent auf 12,63 EUR) und Salzgitter (-1,90 Prozent auf 14,94 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die RENK-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 536 405 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 8,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Mit 7,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at