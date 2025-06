SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent auf 17 061,21 Punkte zu. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,697 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 17 026,40 Punkte an der Kurstafel, nach 17 030,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 077,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 922,08 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der SDAX bei 16 363,32 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.03.2025, den Stand von 15 297,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, lag der SDAX noch bei 15 029,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,86 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17 092,62 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 6,52 Prozent auf 24,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,06 Prozent auf 1,50 EUR), Stabilus SE (+ 4,96 Prozent auf 27,50 EUR), Amadeus Fire (+ 4,23 Prozent auf 78,90 EUR) und Formycon (+ 3,66 Prozent auf 29,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SFC Energy (-3,00 Prozent auf 22,60 EUR), DEUTZ (-2,52 Prozent auf 7,34 EUR), Grand City Properties (-2,10 Prozent auf 11,20 EUR), Wacker Neuson SE (-1,93 Prozent auf 22,85 EUR) und ProCredit (-1,65 Prozent auf 9,54 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 254 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die IONOS-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,776 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX verzeichnet die ProCredit-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

