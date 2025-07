Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich

Am Mittwoch tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,33 Prozent leichter bei 17 718,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,724 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,267 Prozent tiefer bei 17 730,42 Punkten in den Handel, nach 17 777,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17 687,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 768,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 30.06.2025, einen Stand von 17 563,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 756,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.07.2024, wurde der SDAX mit 14 247,14 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 12,33 Prozent auf 2,42 EUR), Ceconomy St (+ 6,88 Prozent auf 4,35 EUR), Befesa (+ 3,93 Prozent auf 26,96 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,83 Prozent auf 23,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,41 Prozent auf 33,08 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Alzchem Group (-7,40 Prozent auf 135,20 EUR), Verve Group (-4,98 Prozent auf 2,59 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,87 Prozent auf 10,43 EUR), KWS SAAT SE (-3,83 Prozent auf 62,70 EUR) und Dürr (-3,20 Prozent auf 22,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 15 279 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 4,895 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Verve Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,91 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at