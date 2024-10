SDAX-Handel aktuell: SDAX legt letztendlich zu

Am Abend hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 13 887,59 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 101,874 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,063 Prozent stärker bei 13 890,86 Punkten, nach 13 882,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 780,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 907,12 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 671,02 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2024, mit 14 510,58 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 12 273,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,480 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 56,90 EUR), AUTO1 (+ 4,34 Prozent auf 9,62 EUR), Mutares (+ 3,48 Prozent auf 25,25 EUR), EVOTEC SE (+ 2,95 Prozent auf 5,94 EUR) und IONOS (+ 2,54 Prozent auf 24,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PATRIZIA SE (-6,21 Prozent auf 8,31 EUR), METRO (St) (-2,98 Prozent auf 4,56 EUR), ATOSS Software (-2,51 Prozent auf 132,00 EUR), 1&1 (-2,40 Prozent auf 13,82 EUR) und Salzgitter (-1,90 Prozent auf 13,43 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 175 531 Aktien gehandelt. Mit 9,765 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at