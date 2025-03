NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Analyst Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung seinen zuversichtlichen Erwartungen für die im Mai anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Die Ziele des Online-Autohändlers hätten Luft nach oben, was sich als weiterer kurzfristiger Kurstreiber in der langfristigen Anlagestory erweisen dürfte. Daher habe er seine bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen erneut angehoben und das Kursziel für die Aktie von 28 auf 29 Euro erhöht. Das fundamentale Anlagevotum bleibt "Overweight"./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 00:15 / GMT





