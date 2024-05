SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags auf grünem Terrain

Am Freitag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,63 Prozent stärker bei 14 874,80 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 122,098 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,162 Prozent auf 14 805,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 781,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 14 805,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 880,32 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,93 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 14 517,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der SDAX auf 13 701,98 Punkte taxiert. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 13 732,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,62 Prozent zu Buche. Bei 14 880,32 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Ceconomy St (+ 4,70 Prozent auf 2,23 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,74 Prozent auf 0,97 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,91 Prozent auf 16,98 EUR), pbb (+ 2,81 Prozent auf 5,01 EUR) und METRO (St) (+ 2,75 Prozent auf 5,05 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-2,00 Prozent auf 36,28 EUR), ADTRAN (-1,83 Prozent auf 5,37 USD), Vossloh (-1,15 Prozent auf 47,20 EUR), SYNLAB (-0,97 Prozent auf 10,22 EUR) und Fielmann (-0,95 Prozent auf 46,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 540 837 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 16,775 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat mit 6,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

