SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Verluste

Am Montag fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 13 992,25 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 101,902 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,064 Prozent leichter bei 14 004,41 Punkten in den Handel, nach 14 013,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 14 098,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 988,32 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 13 671,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, stand der SDAX bei 14 357,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 12 273,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 2,79 Prozent auf 95,65 EUR), Mutares (+ 1,84 Prozent auf 24,95 EUR), RENK (+ 1,59 Prozent auf 19,10 EUR), Medios (+ 1,46 Prozent auf 15,32 EUR) und ADTRAN (+ 1,41 Prozent auf 5,89 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen adesso SE (-2,00 Prozent auf 78,50 EUR), Energiekontor (-1,97 Prozent auf 49,70 EUR), INDUS (-1,64 Prozent auf 21,00 EUR), NORMA Group SE (-1,48 Prozent auf 13,28 EUR) und GRENKE (-1,31 Prozent auf 26,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 420 293 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,765 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,98 erwartet. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at