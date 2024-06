SDAX-Papier GFT SE-Aktie: Über diese Dividende können sich GFT SE-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier GFT SE am 20.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich GFT SE 11,85 Mio. EUR kosten. Damit wurde die GFT SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 28,66 Prozent aufgestockt.

GFT SE-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der GFT SE-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 26,30 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von GFT SE wird das GFT SE-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den GFT SE-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Die GFT SE-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,60 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,33 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und GFT SE-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der GFT SE-Kurs via XETRA 8,04 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -2,45 Prozent dennoch stärker zugenommen als der GFT SE-Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Bechtle) schneidet GFT SE 2023 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Auch was die Dividendenrendite angeht, stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz in den Schatten. Während Bechtle im Peergroup-Vergleich mit 0,70 EUR die stärkste Dividenden-Aktie darstellt, kann GFT SE mit der höchsten Dividendenrendite von 1,60 Prozent punkten.

GFT SE-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,57 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel GFT SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens GFT SE steht aktuell bei 689,739 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GFT SE beträgt aktuell 16,98. Der Umsatz von GFT SE betrug in 2023 801,740 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 1,84 EUR.

