SDAX-Papier Vossloh-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vossloh-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Vossloh am 15.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Vossloh-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 46,70 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Vossloh wird der Vossloh-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Vossloh-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Der Vossloh-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 2,50 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,56 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Vossloh via XETRA 6,99 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 23,64 Prozent besser entwickelt als der Vossloh-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Vossloh

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,17 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,49 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten von Vossloh

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Vossloh beträgt aktuell 823,761 Mio. EUR. Das Vossloh-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19,04. Der Umsatz von Vossloh betrug in 2023 1,214 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 2,20 EUR.

Redaktion finanzen.at