SDAX-Titel GRENKE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GRENKE-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich GRENKE-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel GRENKE am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,47 EUR beschlossen. Damit wurde die GRENKE-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,44 Prozent aufgebessert. Somit zahlt GRENKE insgesamt 20,92 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die GRENKE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,77 Prozent herabgesetzt.

GRENKE-Dividendenrendite im Fokus

Via XETRA beendete der GRENKE-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 21,90 EUR. Heute wird der GRENKE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der GRENKE-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2023 verzeichnet das GRENKE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,30 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von GRENKE via XETRA 76,22 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -68,20 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Bank) schneidet GRENKE im Jahr 2023 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist GRENKE mit einer Dividende in Höhe von 20,92 Mio. EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil Deutsche Bank ganz vorn mit 0,45 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel GRENKE

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,53 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,42 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel GRENKE

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens GRENKE beträgt aktuell 1,018 Mrd. EUR. GRENKE verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,99. Der Umsatz von GRENKE belief sich in 2023 auf 654,380 Mio. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,79 EUR.

Redaktion finanzen.at