SDAX-Wert MLP SE-Aktie: Diese Dividende erhalten MLP SE-Anleger

Investoren aufpasst: So hoch fällt die MLP SE-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert MLP SE am 27.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,30 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. 32,80 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die MLP SE-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,030 Prozent aufgebessert.

MLP SE-Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der MLP SE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 6,21 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von MLP SE, demnach wird der MLP SE-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem MLP SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. MLP SE verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 5,42 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 5,84 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von MLP SE via XETRA 11,79 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 197,87 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz) zeigt sich MLP SE 2023 abgeschlagen. Dabei fällt MLP SE nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 15,00 EUR und einer Dividendenrendite von 13,80 Prozent.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie MLP SE

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,32 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 5,20 Prozent bedeuten.

Grunddaten der MLP SE-Aktie

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens MLP SE beläuft sich aktuell auf 677,869 Mio. EUR. Das KGV von MLP SE beläuft sich aktuell auf 12,45. 2023 setzte MLP SE 941,130 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,44 EUR.

Redaktion finanzen.at