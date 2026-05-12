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12.05.2026 06:31:29
Seadrill 2021: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Seadrill 2021 hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 358,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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