Seagate Technology Aktie
WKN DE: 164367 / ISIN: KYG7945J1040
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28.10.2026 18:09:42
Seagate Technology: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its earnings call held on Oct. 27, 2026, regarding its fiscal first quarter of 2027 ended Oct. 2, Seagate Technology (NASDAQ:STX) announced a year-over-year revenue increase of more than 60% powered by data center demand. Long-term investors care because sustained cloud computing expansion and artificial intelligence workloads are creating durable multiyear storage commitments. That stability allows the business to convert high manufacturing margins into direct capital returns. Three takeaways from the call stand out.
Cloud providers don't want to risk running out of storage capacity in a boom. That urgency is driving customers to sign multiyear agreements for nearline drives, which hold data that doesn't need instant access.
Management spent recent quarters paying down high-yield debt to repair the balance sheet. With debt obligations under control, the company is shifting its cash generation toward share repurchases and higher dividends.
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