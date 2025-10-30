Seagate Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seagate Technology präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seagate Technology einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at