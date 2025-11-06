Sealed Air vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sealed Air hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1,73 USD. Im letzten Jahr hatte Sealed Air einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,35 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at