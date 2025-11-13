13.11.2025 06:31:28

SECOM gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SECOM hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,07 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,94 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

