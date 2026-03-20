LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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20.03.2026 20:20:01
Second Line Capital Buys $6.8 Million in First Trust Enhanced Short Maturity ETF
According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Second Line Capital, LLC increased its position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM) by 113,340 shares. The fund's position value at quarter-end rose by $6.77 million, reflecting both the trade and price changes.This buy brings FTSM to 2.88% of Second Line Capital’s 13F reportable AUM as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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