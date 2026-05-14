14.05.2026 06:31:29

SEGA SAMMY legte Quartalsergebnis vor

SEGA SAMMY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 970,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 699,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEGA SAMMY 0,340 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,99 Prozent auf 3,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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