SEI Investments Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $172.50 million, or $1.38 per share. This compares with $155.77 million, or $1.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $607.93 million from $557.19 million last year.
SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $172.50 Mln. vs. $155.77 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.19 last year. -Revenue: $607.93 Mln vs. $557.19 Mln last year.
