SEIWA CHUO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SEIWA CHUO hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIWA CHUO ein EPS von -13,050 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,70 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at