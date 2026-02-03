Sekido: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sekido ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sekido die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 35,27 JPY. Im Vorjahresquartal waren -53,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,63 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sekido 1,72 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at