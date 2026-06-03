Sekur Private Data: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sekur Private Data hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Sekur Private Data im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sekur Private Data 0,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at