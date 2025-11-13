|
13.11.2025 06:31:28
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,330 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,27 Prozent auf 42,20 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,67 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.