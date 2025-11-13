Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,330 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,27 Prozent auf 42,20 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,67 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at