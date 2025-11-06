Select Energy Services A legte Quartalsergebnis vor

Select Energy Services A veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Select Energy Services A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 322,2 Millionen USD – eine Minderung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 371,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at