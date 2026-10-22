Selective Insurance Group Aktie
WKN: 866421 / ISIN: US8163001071
|
22.10.2026 22:29:18
Selective Insurance Group Inc Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Selective Insurance Group Inc (SIGI) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $126.4 million, or $2.11 per share. This compares with $113.0 million, or $1.85 per share, last year.
Excluding items, Selective Insurance Group Inc reported adjusted earnings of $141.7 million or $2.37 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.5% to $1.326 billion from $1.360 billion last year.
Selective Insurance Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $126.4 Mln. vs. $113.0 Mln. last year. -EPS: $2.11 vs. $1.85 last year. -Revenue: $1.326 Bln vs. $1.360 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Selective Insurance Group Inc.
|
21.10.26
|Ausblick: Selective Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Selective Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Selective Insurance Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Selective Insurance Group Inc.
|96,61
|5,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.