Selective Insurance Group Inc Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Selective Insurance Group Inc (SIGI) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $126.4 million, or $2.11 per share. This compares with $113.0 million, or $1.85 per share, last year.

Excluding items, Selective Insurance Group Inc reported adjusted earnings of $141.7 million or $2.37 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.5% to $1.326 billion from $1.360 billion last year.

Selective Insurance Group Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $126.4 Mln. vs. $113.0 Mln. last year. -EPS: $2.11 vs. $1.85 last year. -Revenue: $1.326 Bln vs. $1.360 Bln last year.