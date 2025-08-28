28.08.2025 22:15:38

Selenskyj: Putins Angriff trifft die ganze Welt

KIEW (dpa-AFX) - Nach dem schweren russischen Luftangriff mit mehr als 20 Toten in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau jeglichen Friedenswillen abgesprochen. "Dieser Schlag zeigt ganz klar, dass sich die Ziele Russlands nicht geändert haben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft in Kiew.

"Russland greift derzeit alle Menschen auf der Welt an, die sich nach Frieden sehnen. Dies ist ein Schlag gegen die Ukraine. Dies ist ein Schlag gegen Europa", sagte der ukrainische Staatschef. "Dies ist auch ein Schlag Russlands gegen Präsident Trump und andere globale Akteure."

Kritik an der Haltung Chinas

Moskau mache mit solchen Angriffen auch befreundete Länder wie China oder Indien zu Komplizen. Selenskyj kritisierte vor allem die Führung in Peking, die trotz vieler Erklärungen nichts für ein Ende des Kriegs tue. "Leider lässt China Russland Krieg führen - so sieht es aus", sagte er.

Nach dem nächtlichen Luftangriff, einem der schwersten in dreieinhalb Jahren Krieg, wurden in Kiew bis zum Abend 21 Tote gezählt. Der militärische Verwaltungschef der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko sagte, dass in den Trümmern eines Wohnhauses vermutlich noch mehr Menschen verschüttet seien. Auch die EU-Vertretung in Kiew und das britische Kulturinstitut wurden beschädigt./fko/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:49 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel kaum bewegt -- Wall Street letztlich zurückaltend -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen