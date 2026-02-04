04.02.2026 06:31:28

SEMPIO präsentierte Quartalsergebnisse

SEMPIO hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3567,28 KRW gegenüber 3503,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,45 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SEMPIO einen Umsatz von 100,18 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6928,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5325,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SEMPIO 408,96 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 404,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

