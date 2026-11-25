Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
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25.11.2026 06:03:49
Semtech: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal third-quarter 2027 earnings call, held on Nov. 23, 2026, Semtech (NASDAQ:SMTC) announced record net sales of $423 million, up 58% year over year. The chipmaker is capitalizing on the rapid expansion of artificial intelligence (AI) networks through its high-speed optical and copper interconnect products. Accelerated data center demand and expanding operational leverage position the business for long-term growth. Three key takeaways from management stand out for long-term investors.
Data center net sales grew 158% year over year to $145 million as hyperscalers, or massive cloud service providers, expanded network capacity. Management expects data center revenue to double in fiscal year 2028, driven by robust order backlogs and expanding market share in high-speed optical components.
CopperEdge linear equalizers, which perform signal conditioning for high-speed copper interconnect cables, gained design wins for data center line cards. By replacing digital signal processing chips known as retimers, Semtech eliminates latency and significantly reduces rack power demands.
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