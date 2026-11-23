Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
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23.11.2026 22:57:22
Semtech Q3 Swings To Profit, Issues Q4 Outlook
(RTTNews) - Semtech Corp. (SMTC), a semiconductor provider, on Monday reported a return to profit for the third quarter, compared to a loss in the prior year period, driven by significant business growth across its data center portfolio and LoRa. Further, the firm guided for the fourth quarter.
In after-hours, the shares were trading 7.82 percent lower at $95.99, after closing Monday's trading 18.83 percent higher on the Nasdaq. Looking ahead for the fourth quarter, Semtech now expects net sales of $480 million, plus or minus $5 million. Adjusted earnings per share are forecast at $1.33, plus or minus $0.03.
Adjusted operating income is projected at $159.7 million, plus or minus $3.4 million. Adjusted EBITDA is expected to be $166.4 million, plus or minus $3.4 million.
For the third quarter, net income surged to a profit of $98.6 million or $0.97 per share from a net loss of $2.9 million or $0.03 per share in the prior year quarter.
Adjusted net income was $114.7 million or $1.17 per share, compared with $44.1 million or $0.48 per share a year earlier.
Operating income jumped to $111.1 million from $31.1 million a year earlier.
Adjusted operating income was $139.5 million, compared to $54.9 million in the previous year's quarter.
Net sales rose to $423 million from $267 million in the prior year quarter.
Adjusted EBITDA was $145.8 million, compared to $62.7 million in the previous year quarter.
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