(RTTNews) - Semtech Corp. (SMTC), a semiconductor provider, on Monday reported a return to profit for the third quarter, compared to a loss in the prior year period, driven by significant business growth across its data center portfolio and LoRa. Further, the firm guided for the fourth quarter.

In after-hours, the shares were trading 7.82 percent lower at $95.99, after closing Monday's trading 18.83 percent higher on the Nasdaq. Looking ahead for the fourth quarter, Semtech now expects net sales of $480 million, plus or minus $5 million. Adjusted earnings per share are forecast at $1.33, plus or minus $0.03.

Adjusted operating income is projected at $159.7 million, plus or minus $3.4 million. Adjusted EBITDA is expected to be $166.4 million, plus or minus $3.4 million.

For the third quarter, net income surged to a profit of $98.6 million or $0.97 per share from a net loss of $2.9 million or $0.03 per share in the prior year quarter.

Adjusted net income was $114.7 million or $1.17 per share, compared with $44.1 million or $0.48 per share a year earlier.

Operating income jumped to $111.1 million from $31.1 million a year earlier.

Adjusted operating income was $139.5 million, compared to $54.9 million in the previous year's quarter.

Net sales rose to $423 million from $267 million in the prior year quarter.

Adjusted EBITDA was $145.8 million, compared to $62.7 million in the previous year quarter.

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