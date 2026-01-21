|
Senores Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor
Senores Pharmaceuticals stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 7,29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,03 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,75 Milliarden INR ausgewiesen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,12 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,72 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
