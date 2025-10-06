06.10.2025 06:36:46

Sensex, Nifty Modestly Higher In Early Trade

(RTTNews) - Indian shares were modestly higher on Monday despite mixed cues from global markets.

The benchmark BSE Sensex was up 185 points, or 0.2 percent, at 81,391 in early trade, while the broader NSE Nifty index edged up by 59 points, or 0.2 percent, to 24,954.

Bajaj Finance and Bajaj FinServ both were up around 2 percent while HCL Technologies, Eternal, Axis Bank and TCS all traded up over 1 percent.

Kotak Mahindra Bank rallied 1.5 percent, HDFC Bank rose half a percent and IndusInd Bank added 0.7 percent after releasing their business updates for the July-September quarter of fiscal 2026.

Infosys gained half a percent after announcing its collaboration with Telenor Shared Services (TSS).

Avenue Supermarts (DMart) fell nearly 2 percent after releasing its Q2 business update.

Lupin gave up 1.5 percent after the U.S. Food and Drug Administration (FDA) indicated "Official Action" for its Pithampur Unit-2 facility.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen