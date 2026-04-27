Sensient Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sensient Technologies präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 0,810 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Sensient Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 435,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at