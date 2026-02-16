Sensient Technologies legte Quartalsergebnis vor

Sensient Technologies gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Sensient Technologies einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 393,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 376,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,16 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sensient Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,62 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at