SENTIMENT/DAX-Anleger warten ab

DOW JONES--Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten ab. Wie der wöchentlichen Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der Institutionellen im DAX um 1 Punkt auf 39 Prozent gestiegen, bei den Privaten waren es 3 Punkte auf 51 Prozent. 35 Prozent (-5) der Profis sind Bären und 31 Prozent (-4) der Privatanleger. Damit sind 26 Prozent (+4) der Institutionellen neutral gestimmt und 18 Prozent (+1) der Privaten.

In einem relativ ruhigen Markt hätten Profis wie Private Short-Positionen geschlossen. Um glimpflich rauszukommen, vermutet Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Nachfrage der verbliebenen Bären erwartet Goldberg ab 22.600/650 DAX-Punkten. Nach oben rechnet er mit den ersten Verkäufen der Bullen ab 23.650/700 Punkten. Solange das internationale Kapital weiter ströme, bleibe das Umfeld günstig.

Weiterhin viel pessimistischer schauen die US-Privatanleger in die Zukunft. Zwar ist laut der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) der Bullenanteil auf 27,4 Prozent von 21,6 Prozent in der Vorwoche gestiegen, er bleibt damit aber weit unter den DAX-Niveaus. Der Bärenanteil hat sich auf 52,2 von 58,1 Prozent verringert. Damit sind 20,4 nach 20,3 Prozent neutral gestimmt.

March 27, 2025